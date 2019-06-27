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Общество В России
Владимир Мединский забанил в твиттре Евгения BadComedian Баженова (2019) | Фото: youtube.com/BadComedian

Итоги скандала с BadComedian: иск отозван, Мединский забанил, Собчак не пригодилась

Министр культуры РФ Владимир Мединский забанил блогера Евгения BadComedian Баженова в своем аккаунте в Твиттере после того, как спонсируемая ведомством кинокомпания отозвала иск на блогера из суда. Об этом сам BadComedian рассказал в ролике, где подвел итоги судебного скандала с фильмом Kinodanz "За гранью реальности".

Владимир Мединский забанил в твиттре Евгения BadComedian Баженова(2019)|Фото: youtube.com/BadComedian

"Что же Владимир Мединский? Он забанил меня. Хотя, если честно, это его личная страница и если он не хочет видеть уведомления или обращения, это его мнение. Тем не менее в этом году Kinodanz не допустили даже до питчинга проектов", - рассказал Баженов.

переписка Ксении Собчак и Евгения BadComedian Баженова(2019)|Фото: youtube.com/BadComedian

переписка Ксении Собчак и Евгения BadComedian Баженова(2019)|Фото: youtube.com/BadComedian

Разрешился и конфликт блогера с теледивой Ксенией Собчак. Бывшая ведущая Дом-2 и экс-кандидат в президенты РФ сразу после того, как судебная история BadComedian и Kinodanz стала публичной, позвонила Баженову с просьбой дать интервью и согласиться на съемки документального фильма для ее личного блога. После того кинокритик отказался, она без его ведома договорилась о примирительной встрече с представителями подавшей на него в суд компании. BadComedian отказался и от помощи теледивы, заявив, что встреча возможна только при посредничестве его юристов.

"Получается, что киноблогер отказывается от встречи с продюсерами и от примирения", - посетовала она, отметив, что долго уговаривала представителей кинокомпании и вложила в это немало усилий.

Евгений BadComedian Баженов(2019)|Фото: youtube.com/BadComedian

В ролике по итогам истории с судебным иском Баженов обвинил Собчак во лжи, заявил, что всегда готов встретиться с представителями компании в присутствии юристов, и дал понять, что отказался от помощи ведущей Дом-2 из-за ее скандальной репутации.

"Возможно, вы не знали, но Собчак перенесла в интернет свой любимый Дом-2 и организовала здесь локальный филиал", - подытожил блогер.

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Итоги скандала с BadComedian: иск отозван, Мединский забанил, Собчак не пригодилась

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Теги: BadComedian, иск, суд, Kinodanz, Ксения Собчак



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