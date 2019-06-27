23 Июля 2020
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Происшествия Челябинская область
медицинская скорая помощь, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске в ДТП на Бродокалмакском тракте пострадали шесть человек, в том числе ребенок

В Челябинске в ДТП на Бродокалмакском тракте пострадали шесть человек.

Авария произошла сегодня ночью. Столкнулись ВАЗ и "Тойота". По словам очевидцев, водитель ВАЗ не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой.

Как сообщили Накануне.RU в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска, в результате ДТП шесть человек, в том числе 12-летний ребенок с травмами различной степени тяжести были доставлены в лечебные учреждения города.

Состояние ребенка оценивается, как тяжелое. У него диагностирован перелом основания черепа и ушиб головного мозга. Также в тяжелом состоянии находится 18-летний мужчина с черепно-мозговой травмой, сотрясением и переломом бедра и голени.

Состояние женщин 43, 19 и 18 лет и мужчины 18 лет оценивается, как средней тяжести.

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В Челябинске в ДТП на Бродокалмакском тракте пострадали шесть человек, в том числе ребенок

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Теги: ДТП, авария, ВАЗ, иномарка, ребенок, больница,



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