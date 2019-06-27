23 Июля 2020
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Политика Уральский ФО
Дума Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (2019) | Фото: Накануне.RU

Дума Югры одобрила новые меры поддержки дольщиков

Инвесторы, которые возьмут на себя обязательства по достройки домов дольщиков, смогут получить земельные участки. Поправки в окружной закон сегодня приняты на заседании думы Югры, передает корреспондент Накануне.RU.
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Предусмотрена возможность предоставления земельного участка без конкурсных процедур. Условие - завершения строительства и ввод в эксплуатацию не менее чем одного многоквартирного дома, сведения о котором содержатся в реестре пострадавших граждан, предоставление в собственность дольщикам жилых помещений либо денежных компенсаций.

На сегодня на территории округа семь многоквартирных домов официально признаны "проблемными" (Лангепас, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск). Общее количество обманутых дольщиков - 133 человека.

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Дума Югры одобрила новые меры поддержки дольщиков

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Теги: дума ХМАО, дольщики, льготы



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