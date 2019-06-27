Дума Югры одобрила новые меры поддержки дольщиков

Инвесторы, которые возьмут на себя обязательства по достройки домов дольщиков, смогут получить земельные участки. Поправки в окружной закон сегодня приняты на заседании думы Югры, передает корреспондент Накануне.RU.

Предусмотрена возможность предоставления земельного участка без конкурсных процедур. Условие - завершения строительства и ввод в эксплуатацию не менее чем одного многоквартирного дома, сведения о котором содержатся в реестре пострадавших граждан, предоставление в собственность дольщикам жилых помещений либо денежных компенсаций.

На сегодня на территории округа семь многоквартирных домов официально признаны "проблемными" (Лангепас, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск). Общее количество обманутых дольщиков - 133 человека.