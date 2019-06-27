Белый дом назвал время встречи Путина и Трампа в Осаке

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Японии состоится 28 июня.

Она намечена на 14:00 по местному времени (8:00 мск). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

29 июня американский лидер проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, отмечает Regnum.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что беседа будет проходить в присутствии сопровождающих с каждой стороны, она продлится около часа.

По его словам, стороны обсудят Сирию, Корейский полуостров, Афганистан, Украину, Венесуэлу, иранскую программу.

Сам Трамп заявил о планах обсудить с Путиным российское вмешательство в президентские выборы в США в 2020 году.

Ранее Белый дом отказался предоставлять конгрессменам из Демократической партии документы, связанные с переговорами президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным.