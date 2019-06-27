В сети появилось видео жесткой посадки Ан-24 в Бурятии, снятое пассажирами

В сети появилось видео, снятое одним из 43 пассажиров самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", который жестко приземлился в аэропорту Нижнеангарска. На кадрах видно, что самолет после приземления почти не снижает скорость, в какой-то момент он начинает катиться не по ВПП, а по траве за ее пределами, а потом врезается в здание, начинается пожар. В салоне начинается паника, впрочем, до самого момента столкновения пассажиры ведут себя тихо.

Между тем, Всероссийский союз страховщиков уже сообщил, что семьи погибших при аварийной посадке членов экипажа (командир воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов) получат выплаты в 1 млн руб., выплаты пострадавшим составят до 2 млн руб. Всего было госпитализировано семь человек, за медицинской помощью обратились, по разным данным, 19-21 человек. Всего на борту находилось четыре члена экипажа и 43 пассажира.

Самолет должен был выполнить рейс по маршруту Нижнеангарск – Улан-Удэ, но при взлете возникли неполадки с двигателем, о чем экипаж доложил на землю и принял решение возвращаться в аэропорт вылета. После приземления из-за неисправности техники самолет вовремя не остановился и выкатился за пределы ВПП.

Сейчас Следственный комитет возбудил уголовное дело, к расследованию подключились Межгосударственный авиационный комитет и Росавиация. Отметим, это уже второй случай в России за два месяца с жесткой посадкой, пожаром и погибшими на борту. 5 мая в Шереметьево при посадке загорелся самолет SSJ-100, погиб 41 человек.