В сети появилось видео жесткой посадки Ан-24 в Бурятии, снятое пассажирами

23 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Сибирский ФО Сибирский ФО В России В России
Ан-24 Ангара пожар аварийная посадка (2019) | Фото:пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Бурятия

В сети появилось видео жесткой посадки Ан-24 в Бурятии, снятое пассажирами

В сети появилось видео, снятое одним из 43 пассажиров самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", который жестко приземлился в аэропорту Нижнеангарска. На кадрах видно, что самолет после приземления почти не снижает скорость, в какой-то момент он начинает катиться не по ВПП, а по траве за ее пределами, а потом врезается в здание, начинается пожар. В салоне начинается паника, впрочем, до самого момента столкновения пассажиры ведут себя тихо.

Между тем, Всероссийский союз страховщиков уже сообщил, что семьи погибших при аварийной посадке членов экипажа (командир воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов) получат выплаты в 1 млн руб., выплаты пострадавшим составят до 2 млн руб. Всего было госпитализировано семь человек, за медицинской помощью обратились, по разным данным, 19-21 человек. Всего на борту находилось четыре члена экипажа и 43 пассажира.

Самолет должен был выполнить рейс по маршруту Нижнеангарск – Улан-Удэ, но при взлете возникли неполадки с двигателем, о чем экипаж доложил на землю и принял решение возвращаться в аэропорт вылета. После приземления из-за неисправности техники самолет вовремя не остановился и выкатился за пределы ВПП.

Сейчас Следственный комитет возбудил уголовное дело, к расследованию подключились Межгосударственный авиационный комитет и Росавиация. Отметим, это уже второй случай в России за два месяца с жесткой посадкой, пожаром и погибшими на борту. 5 мая в Шереметьево при посадке загорелся самолет SSJ-100, погиб 41 человек.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В сети появилось видео жесткой посадки Ан-24 в Бурятии, снятое пассажирами

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ан-24, видео, жесткая посадка, пассажиры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров