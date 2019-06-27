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Общество Свердловская область
труба трубы опрессовка опрессовки жкх коммунальная авария свищ фонтан (2008) | Фото: Накануне.RU

Итоги второго этапа опрессовок в Екатеринбурге: выявлено больше двух десятков повреждений

В Екатеринбургской теплосетевой компании подвели итоги второго этапа опрессовок. Выявлено больше двух десятков повреждений.
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Напомним, испытания проходили со 23 часов 24 июня до 6 часов 27 июня с ограничением горячего водоснабжения. Опрессовки проводились давлением выше рабочего - так определено техническими и нормативными требованиями.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕТК, выявлено 24 повреждения в районе улиц Строителей, Серафимы Дерябиной, Токарей, Данилы Зверева, Советская, Красноармейская, Посадская, Волгоградская, Шевченко, Победы, Бакинских Комиссаров, Краснофлотцев, Мельковская, Пехотинцев и Бебеля.

При этом в двух случаях вода вышла на поверхность в районе Воеводина и Новгородцевой, специалисты ЕТК зафиксировали нанесение ущерба двум автомобилям. Как заверили в компании, все объекты теплоснабжения застрахованы, а потому ущерб владельцам авто будет возмещен.

Ремонтные бригады уже приступили к устранению аварий. По вопросам отсутствия горячей воды следует обращаться в свои организации ЖКХ по месту жительства.

Следующий этап централизованных опрессовок в уральской столице пройдет с 13 по 15 августа.

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Итоги второго этапа опрессовок в Екатеринбурге: выявлено больше двух десятков повреждений

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Теги: опрессовки, вода, итоги, ЕТК, Екатеринбург



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