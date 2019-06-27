"А как же обсуждение с жителями?" Депутаты заксобрания Ямала отменили выборы глав районов

Депутаты заксобрания Ямала отменили выборы глав Тазовского, Красноселькупского, Шурышкарского и Ямальского районов – их заменили на профессиональные конкурсы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сейчас на основе профессионального конкурса уже выбирают глав всех городских округов и Надымского, Приуральского и Пуровского районов. "Схема опробована и положительно показала себя. После утверждения законопроекта к этому списку добавятся Тазовский, Красноселькупский, Шурышкарский и Ямальский районы. В части кадровых перестановок также не будет резких шагов: закон в случае одобрения вступит в силу только после того, как истекут полномочия избранных в ходе выборов глав", - заявил ранее глава комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям Эдуард Яунгад.

Перед началом заседания либерал-демократ Иван Вершинин предложил принять изменения только в первом чтении, "потому что не было обсуждения документа с жителями этих районов". Но предложение не прошло, новшества принимали сразу в двух чтениях. Коммунист Елена Кукушкина заявила, что "фракция КПРФ выступает против принятия законопроекта в спешке".

"Мы лишаем граждан выбирать власть. Принимать закон сегодня даже в первом чтении нельзя, надо обсудить новшества с людьми", - сказала она.

Первый заместитель спикера парламента, председатель комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Казарин отметил, что ранее представляли исследование общественного мнения.

"Есть запрос на профессионалов в управлении районами. Практика есть, показала хорошие результаты. Прежде всего, унификация законодательства, опираясь на опыт. Почему сегодня следует принять окончательно? Потребуется череда процедур на уровне правительства округа и районных дум. Бюджет, которым мы начали заниматься, разрабатывается на три года, потом будет поздно", - сказал Казарин.

Поправки приняты при трёх голосах "против".