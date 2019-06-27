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Политика Свердловская область
Владимир Смирнов (2018) | Фото: Накануне.RU

Кандидатом от "Единой России" в свердловский парламент стал депутат-бизнесмен

Свердловское региональное отделение "Единой России" выдвинуло депутата думы Екатеринбурга, учредителя рынка "Омега" и торгово-развлекательного центра "ЭкоМолл Гранат" Владимира Смирнова в качестве кандидата от партии на довыборы в Законодательное собрание Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в исполкоме партии, решение было принято президиумом регионального политсовета "ЕР" на основе итогов предварительного голосования (праймериз) 26 мая. Тогда кандидатуру Смирнова поддержали 4110 человек (63,89% голосов). Теперь процедурой регистрации кандидата займётся Избирательная комиссия Свердловской области.

По словам секретаря регионального отделения "ЕР" Виктора Шептия, президиум также утвердил решения, принятые местными конференциями и политсоветами партийцев о выдвижении кандидатов от "ЕР" на муниципальных выборах.

Напомним, что на Среднем Урале в Единый день голосования (в сентябре) состоятся довыборы депутата Госдумы в Серовском одномандатном округе, Заксобрания в Орджоникидзевском избирательном округе Екатеринбурга; выборы депутатов дум Верхней Туры, Верхотурья, довыборы в представительные органы Первоуральска и Красноуфимска.

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Кандидатом от "Единой России" в свердловский парламент стал депутат-бизнесмен

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Теги: Единая Россия, выборы, кандидат, выдвижение, Владимир Смирнов



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Развитие сюжета:

Ранее 12.07.2019 15:01 Мск В cвердловский парламент пошёл депутат из думы Екатеринбурга

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