23 Июля 2020
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Образование В России
лекция вуз студенты (2016) | Фото: metodisty.ru

За год стоимость обучения в вузах выросла на 19%

За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15–19% в среднем по стране. Это следует из данных Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), пишут "Известия".

Так, в мае семестр обучения в государственных и муниципальных вузах стоил 68,9 тыс. рублей, а годом ранее - 58 тыс. рублей.

К началу нового учебного года расценки вновь могут повыситься, предупреждают опрошенные изданием эксперты. Это связано с необходимостью удерживать зарплаты преподавателей на уровне 200% от средних по региону в соответствии с майскими указами президента.

Также на стоимости обучения скажутся увеличение количества абитуриентов и снижение числа бюджетных мест в образовательных учреждениях.

Как сообщалось ранее, через пять лет количество бюджетных мест в вузах уменьшится на 17%, при том что количество абитуриентов увеличится на 15%. Такие данные приведены в докладе правительства Федеральному собранию. То есть, если в 2019 году количество абитуриентов составляет почти 714 тыс., а количество бюджетных мест чуть больше 518 тыс., то к 2024 году разрыв существенно увеличится – почти 824 тыс. абитуриентов и 432 тыс. мест.

Причины сокращения числа бюджетных мест в докладе не указываются. По словам главы Всероссийского фонда образования Сергея Комкова, тенденция сокращения бесплатных мест прослеживается в региональных вузах, так как в бюджетах не хватает средств. Для увеличения "бюджетников" необходимы трансферты из госказны.

Эксперт Никита Кричевский в интервью Накануне.RU выразил мнение, что это приведет к деградации страны – не только экономики, но в первую очередь госуправления и социальной сферы.

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За год стоимость обучения в вузах выросла на 19%

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Теги: вузы, стоимость обучения



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