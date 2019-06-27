23 Июля 2020
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Происшествия Челябинская область
Ирина Буторина уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области (2015) | Фото: gubernator74.ru

В Челябинске подростков, избивших сверстника с ДЦП, поставят на учет в полицию

С подростками, избившими сверстника с ДЦП, и их семьями будет проведена работа. Также будет рассмотрен вопрос об их ответственности в рамках действующего законодательства. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "ЕР".

Напомним, в Металлургическом районе подростки избили сверстника с ДЦП. Видео драки было опубликовано в соцсети. На кадрах видно, что мальчика избивают в лесном массиве. Сначала его бьет один подросток, когда школьник падает, подбегает другой парень и начинает наносить удары кулаком по голове и шее потерпевшего. Сейчас по данному факту проводится проверка. Установлены причастные лица.

Ирина Буторина рассказала, что подросток в результате конфликта не получил серьезных физических увечий, однако матери предложено провести дополнительную реабилитацию сына.

"Все службы готовы оказать помощь, решение остается за мамой, так как навязывать помощь мы не можем", - отметила она.

С зачинщиками конфликта и их семьями будет выстроена индивидуально-профилактическая работа. Как подчеркнула детский омбудсмен, необходимо установить, что послужило причиной формирования такой ситуации, а также провести комплексную оценку деятельности всех служб. Подросткам грозит ответственность в рамках действующего законодательства.

"Как минимум постановка на учет и работа подразделения по делам несовершеннолетних", - добавила Ирина Буторина.

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В Челябинске подростков, избивших сверстника с ДЦП, поставят на учет в полицию

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Теги: подростки, дети, ребенок с ДЦП, проверка, избиение, Ирина Буторина,



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