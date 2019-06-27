BadComedian высказался про "помощь" Собчак: "С такими друзьями и врагов не надо"

Блогер Евгений Баженов, более известный как BadComedian, поблагодарил за поддержку своих зрителей, СМИ, неравнодушную общественность и кинодеятелей, которые встали на его сторону в судебном споре с кинокомпанией Kinodanz. Последняя требовала удалить контент с кадрами из своего фильма, а также выплатить миллион рублей. После разразившегося скандала киношники пошли на мировое соглашение, а потом и вовсе отозвали свой иск.

"Ещё раз, спасибо вам огромное за поддержку, теперь, со спокойной душой, можно приступать к обзорам", - говорит Баженов в видео, опубликованном на YoTube.

Правда, блогер высказал и возмущение. Во-первых, досталось Министерству культуры, которое, по мнению Баженова, непонятно на каких основаниях финансирует фильмы сомнительного, мягко говоря, качества. Во-вторых, BadComedian прошелся по Ксении Собчак, которая очень неловко пыталась посредничать между Kinodanz и Баженовым. "С такими друзьями как Вы, Ксения, и врагов не надо", - прокомментировал ее "помощь" Баженов.