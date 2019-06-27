Лидер группы "Високосный год" скончался в возрасте 46 лет

На 47-м году жизни скончался Илья Калинников, вокалист и лидер группы "Високосный год". Артиста не стало в одной из московских больниц, причиной смерти стала остановка сердца, сообщил директор коллектива Алексей Кан на своей странице в Facebook.

Группа "Високосный год" основана в 1990 году. В конце девяностых она получила известность благодаря песням "Метро", "Лучшая песня о любви", "Тихий огонек" и другим. В 2000 году они вышли в альбоме "Который возвращается", оставшимся единственным для группы. Песня "Тихий огонек" стала заглавной в саундтреке к сериалу "Дальнобойщики".