Главный тренер "Урала" о новом лимите на легионеров: теперь команды будут стараться брать качественных игроков

Главный тренер екатеринбургского "Урала" Дмитрий Парфенов прокомментировал новый лимит на легионеров в чемпионате России.

Напомним, накануне было принято решение, что с сезона-2020/21 будет действовать лимит "8+17" (то есть не более восьми иностранных игроков в заявке команды). На данный момент в чемпионате действует схема "6+5" (не больше шести иностранцев на поле).

Парфенов положительно отозвался о данных нововведениях.

"Команды будут думать, когда станут брать эти восемь человек, они будут стараться брать качественных игроков стартового состава на весь чемпионат", - цитирует ТАСС главного тренера "Урала".

Дмитрий Парфенов отметил, что раньше было проблемой, когда надо было выпустить на поле пять русских игроков, но при этом в составе может не быть опытных иностранцев.

Как сообщало Накануне.RU, в среду футболисты "Урала" одержали трудную волевую победу, на сборе в Словении обыграв румынскую "Астру".