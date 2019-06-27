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Дмитрий Парфенов (2019) | Фото: Накануне.RU

Главный тренер "Урала" о новом лимите на легионеров: теперь команды будут стараться брать качественных игроков

Главный тренер екатеринбургского "Урала" Дмитрий Парфенов прокомментировал новый лимит на легионеров в чемпионате России.
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Напомним, накануне было принято решение, что с сезона-2020/21 будет действовать лимит "8+17" (то есть не более восьми иностранных игроков в заявке команды). На данный момент в чемпионате действует схема "6+5" (не больше шести иностранцев на поле).

Парфенов положительно отозвался о данных нововведениях.

"Команды будут думать, когда станут брать эти восемь человек, они будут стараться брать качественных игроков стартового состава на весь чемпионат", - цитирует ТАСС главного тренера "Урала".

ФК Урал, тренировка, Петрус Бумаль(2018)|Фото: fc-ural.ru

Дмитрий Парфенов отметил, что раньше было проблемой, когда надо было выпустить на поле пять русских игроков, но при этом в составе может не быть опытных иностранцев.

Как сообщало Накануне.RU, в среду футболисты "Урала" одержали трудную волевую победу, на сборе в Словении обыграв румынскую "Астру".

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Главный тренер "Урала" о новом лимите на легионеров: теперь команды будут стараться брать качественных игроков

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Теги: Парфенов, лимит, легионеры, Урал



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