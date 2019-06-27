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Происшествия Тюменская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области мать отправится в колонию за издевательства над дочерью-инвалидом

В Заводоуковске мать отправится в колонию за издевательства над дочерью-инвалидом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР.
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Напомним, 20-22 августа прошлого года мать оставила дочь одну в квартире, понимая при этом, что из-за врожденного заболевания та не в состоянии себя обслуживать. В результате пострадавшая осталась без воды, еды и ухода, то есть в опасности.

Суд отправил нерадивую мать в колонию общего режима на четыре года два месяца. Пострадавшая восстанавливает здоровье в одном из реабилитационных центров.

Добавим, сотрудники СК проверили информацию о том, что потерпевшая якобы стала жертвой сексуального насилия. Сведения об этом не подтвердились. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату изучить материалы о работе по данной ситуации органов социальной поддержки и защиты инвалидов, и при наличии оснований дать их действиям или бездействию правовую оценку.

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В Тюменской области мать отправится в колонию за издевательства над дочерью-инвалидом

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Теги: уголовное дело, ребенок-инвалид, халатность, следствие, Александр Бастрыкин



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