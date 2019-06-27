Московского отравителя проверяют на причастность к насилию над несовершеннолетними девочками

Московского отравителя Мурата С. проверят на причастность к преступлению против половой неприкосновенности несовершеннолетних - уголовное дело передано из полиции В Следственный комитет, сообщили в СКР столицы.

Следователи считают, что мужчина мог совершить преступления против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних.

Как ранее сообщало Накануне.RU, вещества, обнаруженные у злоумышленника, оказались феназепамом и другими сильнодействующими лекарствами. Вещества были изъяты у молодого человека в ходе обысков. Также среди найденных веществ - клозапин и трамадол. Кроме того, полицейские установили еще троих потерпевших, которые уже обратились с заявлениями в правоохранительные органы.

Общий ущерб уже превысил 140 тыс. руб. По данным следствия, от действий отравителя могли пострадать более 10 человек.