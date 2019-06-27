Ямальский город атаковали неизвестные насекомые: лезут в подъезды, ползают на улицах

В Надыме улицы и дома заполонили насекомые, похожие на мелких комаров. Жители говорят, что они не кусаются, но полчищами пробираются в подъезды и жилые дома, передает корреспондент Накануне.RU.

Фото насекомых надымчане выкладывают в соцсетях. По словам старожилов, раньше с таким нашествием город не сталкивался.

Насекомые налипают на москитные сетки, валяются на тротуарах. "Не столько страшно, сколько противно", — пишут жители города.

Энтомологи рассказали, что насекомые безвредны для людей. Это хирономида, она даже не умеет кусаться, так как не имеет рта, рассказал кандидат биологических наук Александр Красненко. По словам ученого, насекомые появились из-за быстрого перепада температур, уже скоро хирономиды исчезнут.