ЧП с Ан-24 в Бурятии: среди пассажиров было трое детей

Глава Бурятии Алексей Цыденов держит на контроле ситуацию с авиапроисшествием в аэропорту Нижнеангарска, где совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы региона Алексей Фишев в Facebook. Отмечается, что глава республики поручил оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим.

Пресс-секретарь привел уточненные подробности ЧП: самолет в 9.30 вылетел из Улан-Удэ и при подходе к Нижнеангарску в 10.12 пилот сообщил диспетчеру об отказе одного двигателя.

При посадке Ан-24 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и врезался в здание очистных сооружений. Произошел пожар.

В самолете находилось 47 человек: 43 пассажира и 4 члена экипажа. Погибли командир экипажа и техник.

Среди пассажиров было 3 детей - 2,17 и 13 лет. Подростки госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Также госпитализирована женщина. Всего за медпомощью обратилось 19 человек.

Глава Бурятии поручил министру здравоохранения организовать телемост между Улан-Удэ и Нижненаграской ЦРБ.

Напомним, СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. К расследованию подключатся Межгосударственный авиационный комитет и Росавиация.

Самолет принадлежит авиакомпании "Ангара".