ЧП с Ан-24 в Бурятии: среди пассажиров было трое детей
Глава Бурятии Алексей Цыденов держит на контроле ситуацию с авиапроисшествием в аэропорту Нижнеангарска, где совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы региона Алексей Фишев в Facebook. Отмечается, что глава республики поручил оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим.
Пресс-секретарь привел уточненные подробности ЧП: самолет в 9.30 вылетел из Улан-Удэ и при подходе к Нижнеангарску в 10.12 пилот сообщил диспетчеру об отказе одного двигателя.
При посадке Ан-24 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и врезался в здание очистных сооружений. Произошел пожар.
В самолете находилось 47 человек: 43 пассажира и 4 члена экипажа. Погибли командир экипажа и техник.
Среди пассажиров было 3 детей - 2,17 и 13 лет. Подростки госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Также госпитализирована женщина. Всего за медпомощью обратилось 19 человек.
Глава Бурятии поручил министру здравоохранения организовать телемост между Улан-Удэ и Нижненаграской ЦРБ.
Напомним, СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. К расследованию подключатся Межгосударственный авиационный комитет и Росавиация.
Самолет принадлежит авиакомпании "Ангара".