Мэр Екатеринбурга рекомендовал исключить из опросного листа о месте строительства храма площадку возле цирка

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал итоги третьего заседания рабочей группы при городской думе, которое было посвящено подготовке опроса по возможным площадкам для строительства кафедрального собора Святой великомученицы Екатерины, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"На сегодня рабочая группа утвердила к рассмотрению три площадки, - цитирует Высокинского официальный сайт горадминистрации. - Это не является окончательным утверждением опросного листа, это основа для дальнейшего обсуждения площадок".

Мэр отметил, что технологически невозможно использовать под строительство собора площадку на месте бывшей телебашни, где планируется строительство ледовой арены.

"Там не просто выписано разрешение на строительство арены, но уже ведутся технологические работы, остановить их и что-либо переделать будет очень сложно, - пояснил он. - Это большие организационные и финансовые усилия, кроме того, ломает логику развития массового спорта в Екатеринбурге".

Добавим, что ряд экспертов видит несоответствие также в том, что культовое сооружение будет соседствовать с Екатеринбургским цирком.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в опросный лист мэрия предложила вариант, устраивающий застройщика: площадки на Фурманова-Белинского и Горького,17 (здание бывшего приборостроительного завода). Рабочая группа добавила ещё и место у снесённой телебашни, одновременно исключив из варианта, предложенного архитекторами, прибрежную зону за Макаровским мостом и место возле стадиона "Екатеринбург-Арена" на ул. Татищева.

Высокинский считает, что проводить опрос лучше за один день: "Выбрать воскресенье в сентябре и, соблюдая все предусмотренные Уставом [Екатеринбурга] нормы, двигаться к общегородскому результату".

Следующее заседание рабочей группы планируют провести в конце августа - начале сентября, чтобы принять окончательные решения по утверждению опросного листа.