В 2020 году в Губкинском появится ледовая арена

На заседании заксобрания Ямала глава Губкинского Андрей Гаранин рассказал о развитии города, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Губкинский – самый молодой город Ямала, ему – 33, в нём живут 28 тыс. представителей 60 национальностей. Цель властей – "сделать Губкинский городом возможностей и перспектив". Гаранин отметил, что 2018 стал годом формирования новой стратегии развития. Нефтегазовые предприятия – основа развития местной экономики. 75% общего производства в городе – за промышленностью, где трудится более 27% от общего количества занятых в экономике.

"За последние три года значительно выросла численность населения, в конце 2018 г. она составила 28,6 тыс. человек, прирост был как естественный, так и миграционный. Безработица – 0,33%. Впервые в истории города начнётся ремонт межквартальных дорог, он затронет девять микрорайонов. В этом году 24 млн руб. на строительство детской поликлиники", - сказал Гаранин.

В 2020 г. школьники будут учиться в одну смену – в городе откроют корпус одной из школ и новое учебное заведение. В будущем году начнётся строительство в Губкинском ледовой арены, это последний город Ямала, где такого сооружения ещё нет.

Депутаты единогласно приняли информацию.

Напомним, ранее в окружном парламенте прозвучала информация о развитии Салехарда, Лабытнанги, Приуральского района, Муравленко, Пуровского района.