23 Июля 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
подъезд в доме на ул. Карла Либкнехта, 40 (2018) | Фото: Накануне.RU

Уралец, до смерти забивший слесаря молотком в подъезде, получил девять лет

На Среднем Урале вынесен приговор жителю Асбеста, до смерти избившему слесаря. Мужчину надолго отправили в колонию.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 23 ноября прошлого года в подъезде дома по улице Мира: у его жителя вышел конфликт с работником организации ЖКХ, выполнявшим в тот день ремонтные работы в данном подъезде. Причиной стало то, что слесарь делал прочистку завоздушивания системы вентиляции, и это, по мнению подсудимого, привело к повреждению его натяжного потолка.

Злоумышленник вышел в подъезд и жестоко избил слесаря. Затем, схватив молоток, он добил работника ударом в голову. На следующий день пострадавший умер в городской больнице.

Суд вынес свой приговор: девять лет лишения свободы. Отбывать срок уралец будет в исправительной колонии строгого режима.

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Уралец, до смерти забивший слесаря молотком в подъезде, получил девять лет

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Теги: слесарь, подъезд, приговор



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