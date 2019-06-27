У самолетов Boeing 737 MAX нашли еще один дефект – возвращение в небо откладывается

Федеральное авиационное управление США (FAA) выявило новый дефект самолетов Boeing 737 MAX, который авиастроительная корпорация должна устранить до того, как самолеты этого типа смогут вернуться в эксплуатацию и производство, сообщил представитель ведомства.

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Дефект был обнаружен во время теста на симуляторе на прошлой неделе, и пока не ясно, можно ли решить проблему с помощью обновления программного обеспечения или же проблема потребует конструкционных изменений, сообщили источники Reuters, знакомые с ситуацией.

По словам инсайдеров, выявление нового дефекта означает, что Boeing не будет проводить испытательные полеты с обновленным ПО в лучшем случае до 8 июля, но могут быть и дальнейшие задержки. Вероятно, FAA разрешит испытательный полет не ранее, чем через две-три недели.

Во время недавнего авиасалона Ле Бурже инсайдеры оптимистично сообщали, что MAX могут получить одобрение на возвращение в небо уже этим летом. Но, похоже, правы оказались скептики, которые не верят в быстрое возвращение.

Напомним, авиационные власти по всему миру приземлили данный тип самолета после двух катастроф (октябрь 2018 и март 2019) с участием Boeing 737 MAX, в которых погибло почти 350 человек. По данным следствия, причиной катастроф мог стать дефект системы предупреждения сваливания. Весной Boeing заявил о готовности обновленного ПО, но регуляторы, очевидно, не станут спешить с допуском самолетов к полетам.