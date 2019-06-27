При жесткой посадке Ан-24 в Нижнеангарске погибли пилот и авиатехник. Возбуждено уголовное дело

Во время жесткой посадки самолета Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска погибли пилот (командир воздушного судна) и авиатехник. Это данные telegram-канала Baza. Региональное управление МЧС и администрация республики Бурятия ранее сообщали о двух погибших членах экипажа. Всего на борту находилось 46 человек. По официальным данным, семь человек госпитализировано, но Baza сообщает о 20 пострадавших.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. К расследованию подключатся Межгосударственный авиационный комитет и Росавиация.

Самолет должен был совершить рейс по маршруту Нижнеангарск – Улан-Удэ, но после взлета у Ан-24 отказал один из двигателей, экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Авиакомпания "Ангара" создана на базе Иркутского авиаремонтного завода %403 и является структурным подразделением туристического холдинга "Истлэнд". Базируется в Иркутске. Осуществляет региональные регулярные и чартерные рейсы в Сибирском федеральном округе. Флот перевозчика состоит в основном из вертолетов Ми-8, также есть самолеты Ан-2, Ан-24, Ан-26-100, Ан-148, заказаны три МС-21-300.

В 2011 году в результате аварийного приводнения самолета Ан-23 на реку Обь погибли семь человек. В 2013 году разбился вертолет Ми-8, погибли девять человек. В 2017 году у самолета Ан-148 загорелся двигатель, самолет вернулся в аэропорт, никто не пострадал.