В Нижнеангарске при жесткой посадке Ан-24 погибли два человека, еще семь госпитализированы

Два человека (члены экипажа) погибли, еще семь человек пострадали во время жесткой посадки самолета Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска. Борт выкатился за пределы ВПП и врезался в здание, начался пожар. По данным telegram-канала Baza, погибли пилот и бортпроводник.

"По оперативным данным, сегодня в 10.30 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Бурятия поступило сообщение о том, что в аэропорту п. Нижнеангарск Северобайкальского района пассажирский самолет АН-24 заходя на посадку, сошел за пределы взлетно-посадочной полосы. При торможении воздушное судно развернуло, в дальнейшем оно столкнулось с очистными сооружениями. Пробив ограждение, самолет загорелся, - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС. - Во время происшествия на борту рейса, направлявшегося из Улан-Удэ в Нижнеангарск, находилось 46 человек, в том числе 4 члена экипажа".