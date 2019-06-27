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авиакомпания Ангара Ан-24 выкат за пределы ВПП во время посадки (2019) | Фото:t.me/bazabazon

В Нижнеангарске при жесткой посадке Ан-24 погибли два человека, еще семь госпитализированы

Два человека (члены экипажа) погибли, еще семь человек пострадали во время жесткой посадки самолета Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска. Борт выкатился за пределы ВПП и врезался в здание, начался пожар. По данным telegram-канала Baza, погибли пилот и бортпроводник.

"По оперативным данным, сегодня в 10.30 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Бурятия поступило сообщение о том, что в аэропорту п. Нижнеангарск Северобайкальского района пассажирский самолет АН-24 заходя на посадку, сошел за пределы взлетно-посадочной полосы. При торможении воздушное судно развернуло, в дальнейшем оно столкнулось с очистными сооружениями. Пробив ограждение, самолет загорелся, - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС. - Во время происшествия на борту рейса, направлявшегося из Улан-Удэ в Нижнеангарск, находилось 46 человек, в том числе 4 члена экипажа".

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В Нижнеангарске при жесткой посадке Ан-24 погибли два человека, еще семь госпитализированы

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Теги: ан-24, жесткая посадка, выкат за пределы впп, погибшие, пострадавшие, пожар, госпитализация, ангара



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