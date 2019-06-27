Перевозчикам не скоро возместят убытки за грузинские рейсы

Если российским перевозчикам и компенсируют убытки за отмену рейсов в Грузию, то произойдет это не скоро. "Мы не знаем сроков действия указа, поэтому история с возможной выплатой компенсаций — это сюжет не сегодняшнего дня, не этого лета года и даже, возможно, не осени. Но все будет честно", — цитирует РИА Новости источник, который накануне присутствовал на совещании правительства, авиационных властей и перевозчиков, посвященном теме запрета грузинских рейсов.

Напомним, Владимир Путин после обострения политической ситуации в Грузии ввел запрет на перевозку россиян в Грузию российскими авиакомпаниями, грузинским тоже запрещено выполнять рейсы. Действие указа начинается с 8 июля. Источники в авиакомпаниях отмечают, что перевозчики понесут значительные убытки, которые пока будет очень сложно посчитать: все будет зависеть от того, сумеют ли перевозчики переверстать расписание и перекинуть самолеты на другие направления. Также им придется вернуть стоимость билетов на уже проданные рейсы.

Сейчас Минтранс пытается разработать механизм оценки убытков авиакомпаний. Источник добавил, что в этой методике также может быть отражен и предмет компенсации: прямые убытки, недополученная прибыль или упущенная выгода.