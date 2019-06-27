Жительницу Брянска оштрафовали из-за танца на фоне памятника

Жительницу Брянска оштрафовали на 30 тыс. руб. за видео, на котором девушка танцует на площадке памятника участникам Великой Отечественной войны Курган Бессмертия в Центральном парке культуры и отдыха.

Девушка свою вину признала, отметив, что увлекается танцами, а потому решила снять видео на красивом фоне и "не имела умысла на оскорбление памяти лиц, участвовавших в Великой Отечественной войне".

Подсудимой назначили штраф, так как видео, по мнению суда, "оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, [выражает] явное неуважение к обществу", сообщает телеканал "Дождь".