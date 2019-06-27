Специалисты челябинского восстановительного полка пройдут переподготовку на УВЗ

Специалисты ремонтно-эвакуационного полка, дислоцированного в Челябинской области, впервые пройдут переподготовку на Уралвагонзаводе для обслуживания танков Т-72Б3 и Т-72Б3М.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦВО, повышать квалификацию будут 24 специалиста из числа солдат и сержантов. Согласно договоренностям с предприятием, переподготовка завершится в середине августа.

Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года в Челябинской области был сформирован отдельный ремонтно-эвакуационный полк, предназначенный для проведения текущего ремонта бронетанкового вооружения и техники, автомобильной, ракетно-артиллерийской, инженерной техники, вооружения и средств РХБ защиты, техники связи, ремонта и поверки средств измерения, эвакуации вооружения и военной техники, а также для выполнения мероприятий технической разведки.

На модернизированном танке Т-72Б3 установлена цифровая система управления шасси, обеспечивающая автоматизированный контроль работы силовой установки, трансмиссии и режимов автоматического переключения передач. Машина вооружена 125-миллиметровой пушкой и двумя пулеметами для поражения живой силы противника и низколетящих целей.