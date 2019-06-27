Екатеринбург попал в список привлекательных для путешествий молодежи городов

В России составлен рейтинг самых привлекательных для летних путешествий молодежи городов страны.

Как сообщили Накануне.RU в аналитическом агентстве "Турстат", путешествия молодежи включают туристические поездки молодых людей от 16 до 30 лет для активного отдыха и на выходные дни. Первые места в списке городов для летних путешествий молодежи по России заняли Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань. Екатеринбург замкнул пятерку.

Как показало исследование, молодые люди путешествуют по российским городам в основном компаниями или вдвоем, преследуя цель посетить исторические достопримечательности, музеи, а также ночные клубы, опен-эйр фестивали и праздники на открытом воздухе.

Тем временем, в Екатеринбурге в честь Дня молодежи 29 июня пройдут фестиваль здоровья и красоты, ярмарка молодежного творчества, культурный фестиваль, а также традиционная легкоатлетическая эстафета.