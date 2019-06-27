ВЭБ: в России прекратился рост ВВП
Экономика России перестала расти.
Об этом сообщили в Институте исследований и экспертизы ВЭБа. Как выяснили аналитики, ВВП в мае сократился на 0,5%, поэтому в годовом выражении он не изменился.
Более одного процента потеряли оптовая торговля, обрабатывающая промышленность и грузооборот. Эксперты отметили также снижение потребительского спроса, объема розничных продаж и платных услуг.
Возможные причины - длинные майские выходные и замедление темпов кредитования домашних хозяйств, сообщает ОТР.
Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз по росту ВВП России в 2019 году.
Прогноз ухудшен с 1,5% до 1,2%. Аналитики опираются на низкие показатели первого квартала. Однако в Fitch не исключили, что показатель может быть снова пересмотрен из-за изменения методологии Росстата. В агентстве по-прежнему ожидают ускорения роста ВВП до 1,9% в 2020 и 2021 годах.
За несколько дней до этого Всемирный банк также обновил свой прогноз по росту ВВП России. Там считают, что в текущем году показатель вырастет лишь до 1,2%. Изменения прогноза связаны со снижением нефтедобычи.
Недавно на "Прямой линии" Владимир Путин вновь дал положительную оценку работе Правительства и Центробанка.