23 Июля 2020
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квитанции, счета, ЖКХ, ЖКУ (2018) | Фото: EADaily

Составлен список регионов, переплативших за услуги ЖКХ

В России составлен список самых дисциплинированных плательщиков за услуги ЖКХ в 2018 году.

На первом месте оказались жители Астраханской области, которые оплатили 102,03% от суммы предъявленных им счетов, говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Далее идут такие города, как Санкт-Петербург (100,52%), Белгородская область (99), Краснодарский край (98,4) и Ставропольский край (98,36%). В среднем по России в прошлом году уровень возмещения населением реальной стоимости услуг достиг 94,4%.

В тоже время, наибольший рост общей задолженности показали регионы с большой плотностью населения: Московская область, Дагестан, Челябинская область и Свердловская область, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, направленное против необоснованного повышения цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции.

Напомним, в январе 2019 года инфляция в России ускорилась до 5%. К традиционным причинам увеличения цен в начале года – повышению стоимости продуктов топлива – добавились последствия "мусорной реформы".

Появление новой графы в квитанциях за ЖКУ вкупе с индексацией тарифов из-за роста НДС привело к тому, что инфляция услуг внесла самый заметный вклад в общий рост цен. В ряде регионов ситуацию усугубили решения властей о росте взносов на капремонты.

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Составлен список регионов, переплативших за услуги ЖКХ

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Теги: ЖКХ, квартплата



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