Продукты в России дорожают быстрее, чем в Европе

Продукты в России с начала года подорожали на 4,1%.

Такие данные сообщили в Росстате. При этом в Евросоюзе аналогичный показатель составил 1,7%. Так, овощи в РФ в мае по сравнению с декабрем стали дороже на 25,5%, фрукты — на 7,4%, в то время, как в европейских странах цены на овощи выросли на 4,7%, на фрукты — на 3%.

Таким образом, цены на продукты в России с начала года росли в 2,4 раза быстрее, чем в Евросоюзе, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, осенью Росстандарт примет ГОСТ для маркировки продуктов так называемым светофором: цветовая маркировка на упаковке будет информировать покупателя о содержании сахара, соли и жиров в продуктах. Красный цвет будет означать, что их содержание существенно превышает норму.

Маркировка поначалу будет добровольной. Требования не будут распространяться на сырье и продукты с однородным составом: например, сахар, сливочное масло, шпик. Кроме того, без маркировки останутся сахар,кондитерские изделия, сладкие напитки и сыры.

У маркетологов есть опасения, что подобная мера вскоре станет обязательной, в ФИЦ питания и биотехнологии предположили, что в будущем ГОСТ маркировки может стать одним из нормативов в сфере торговли.