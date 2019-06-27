23 Июля 2020
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Экономика В России
самолёт а-320 airbus авиакомпания аэрофлот (2016) | Фото: Накануне.ru

"Аэрофлот" повышает топливные сборы

Авиакомпания "Аэрофлот" повышает с 1 июля размер топливного сбора.

Это касается некоторых внутренних и международных рейсов.

В первом случае топливный сбор увеличится до 2 тыс. 700 руб. с 2 тыс. 465 руб. Однако на рейсе Москва - Якутск сбор вырастет с 3 тыс. 965 руб. до 4 тыс. 200 руб.

На рейсах между Москвой, Санкт-Петербургом и городами Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении и Грузии, топливный сбор повышен с 1 тыс. 80 руб. до 1 тыс. 440 руб.

Как отмечает перевозчик, размер топливного сбора приведен в соответствие с затратами на топливо, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в Министерстве финансов России работают над механизмом сдерживания роста цен на авиабилеты. Ведомство хочет не допустить роста больше, чем на уровень инфляции. При этом Минфин хочет разобраться, какова доля подорожавшего авиатоплива в приросте стоимости билетов.

Во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" президент России попросил правительство разработать компенсацию роста цен на керосин для авиакомпаний, присоединив производителей керосина к соглашению по бензину и дизельному топливу. В Минтрансе идею главы государства одобрили, добавив, что уже давно предлагали такую меру. Настаивали на выплатах субсидий за подорожавший керосин и сами авиаперечозчики.

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"Аэрофлот" повышает топливные сборы

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Теги: Аэрофлот, авиация



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