Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости сократить число российских регионов за счет их укрупнения с 85 до 40.

Также политик высказался за переименование Санкт-Петербурга в Петроград. "Много - 85, [надо сделать] 40 губерний по 5 млн [жителей], легче управлять", - считает лидер партии.

Он предложил объединить Москву и Московскую область, а также Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Кроме того, Жириновский призвал северную столицу "по-русски назвать - Петроград", сообщает ТАСС.

Неделю назад Владимир Жириновский покинул зал заседаний Госдумы после того, как его коллеги отказались принимать проект закона об упрощении получения российского гражданства для иностранцев с русскими корнями.

Политик возмутился тем, что Госдума с 2016 года откладывает рассмотрение данной инициативы. В качестве примера лидер ЛДПР привел ситуацию с выдачей гражданства иностранцам в Германии, Израиле, Венгрии и Польше.

Жириновский сообщил, что власти этих стран без промедления выдают гражданство, если человек имеет корни в этих государствах. После того, как депутаты отказались голосовать за принятие законопроекта, политик назвал парламентариев предателями русского народа, после чего ушел из зала.