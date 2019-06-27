23 Июля 2020
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(2018) | Фото: Накануне.RU

Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости сократить число российских регионов за счет их укрупнения с 85 до 40.

Также политик высказался за переименование Санкт-Петербурга в Петроград. "Много - 85, [надо сделать] 40 губерний по 5 млн [жителей], легче управлять", - считает лидер партии.

Он предложил объединить Москву и Московскую область, а также Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Кроме того, Жириновский призвал северную столицу "по-русски назвать - Петроград", сообщает ТАСС.

Неделю назад Владимир Жириновский покинул зал заседаний Госдумы после того, как его коллеги отказались принимать проект закона об упрощении получения российского гражданства для иностранцев с русскими корнями.

Политик возмутился тем, что Госдума с 2016 года откладывает рассмотрение данной инициативы. В качестве примера лидер ЛДПР привел ситуацию с выдачей гражданства иностранцам в Германии, Израиле, Венгрии и Польше.

Жириновский сообщил, что власти этих стран без промедления выдают гражданство, если человек имеет корни в этих государствах. После того, как депутаты отказались голосовать за принятие законопроекта, политик назвал парламентариев предателями русского народа, после чего ушел из зала.

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Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград

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Теги: Жириновский, Санкт-Петербург



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