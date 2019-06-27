23 Июля 2020
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Репетиция Парада Победы, ЗРК С-400 Триумф (2015) | Фото: Накануне.RU

Москва назвала сроки завершения поставок С-400 в Турцию

Россия поставит в Турцию зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" до конца 2019 года.

Как сообщила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева, контракт исполняется в соответствии с согласованными сторонами сроками. Начало поставок комплексов и обучения специалистов из Турции запланировано на июль, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что завершение контракта по поставке в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф"является приоритетом для Москвы и Анкары.

По его словам, то одна из "серьёзных задач" по укреплению сотрудничества двух государств в военно-технической сфере.

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Москва назвала сроки завершения поставок С-400 в Турцию

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Теги: С-400, Турция



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Развитие сюжета:

Ранее 29.06.2019 10:15 Мск Эрдоган рассказал о плановых поставках российских С-400 в Турцию

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