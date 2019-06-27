Трамп о предстоящей встрече с Путиным: "У меня будет хороший разговор"

Американский президент Дональд Трамп рассказал, чего ждет от предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

"У меня будет хороший разговор, но что я скажу, это не ваше дело", — заявил глава Белого дома перед вылетом в Японию, где пройдет саммит G20.

Американский лидер заявил о планах обсудить с Путиным российское вмешательство в президентские выборы в США в 2020 году, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, беседа двух президентов "на полях" саммита в Осаке продлится около часа. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, беседа будет проходить в присутствии сопровождающих с каждой стороны.

По его словам, стороны обсудят Сирию, Корейский полуостров, Афганистан, Украину, Венесуэлу, иранскую программу, сообщает "Интерфакс".