В ПАСЕ отказались избирать Слуцкого вице-президентом

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий не набрал необходимого количества голосов во втором туре голосования для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Слуцкий получил 105 голосов за и 154 против. Россия выдвинула Слуцкого на этот пост 25 июня, однако некоторые депутаты ПАСЕ не согласились с его кандидатурой, сообщает ТАСС.

Напомним, делегация РФ была лишена права голосовать в ПАСЕ в 2014 году из-за событий в Крыму. Тогда же российским делегатам запретили занимать руководящие должности в ассамблее и участвовать в мониторинговых миссиях.

Теперь полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) восстановлены в полном объеме. Такое решение приняли депутаты ассамблеи. "За" проголосовали 116 делегатов, "против" — 62, еще 15 участников воздержались.

Голосование по резолюции о восстановлении в правах делегации РФ состоялось после дебатов о целесообразности возвращения россиян к работе в ассамблее. К этой резолюции депутаты с Украины, из Великобритании и стран Балтии внесли почти два десятка поправок, в частности с предложениями перенести рассмотрение вопроса на 2020 г. или частично ограничить российскую делегацию в правах на работу в ПАСЕ. Все поправки были отклонены.