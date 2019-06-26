ПАСЕ вернула российской делегации все полномочия

Полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) восстановлены в полном объеме. Такое решение приняли депутаты ассамблеи. "За" проголосовали 116 делегатов, "против" — 62, еще 15 участников воздержались.

Голосование по резолюции о восстановлении в правах делегации РФ состоялось после дебатов о целесообразности возвращения россиян к работе в ассамблее. К этой резолюции депутаты с Украины, из Великобритании и стран Балтии внесли почти два десятка поправок, в частности с предложениями перенести рассмотрение вопроса на 2020 г. или частично ограничить российскую делегацию в правах на работу в ПАСЕ. Все поправки были отклонены.

"О каком компромиссе мы говорим? Компромисс — это учет мнения разных сторон, но наше мнение никто не учитывает!" — возмутился во время обсуждения поправок глава украинской делегации Владимир Арьев, пишет "Коммерсант".

Напомним, делегация РФ была лишена права голосовать в ПАСЕ в 2014 году из-за событий в Крыму. Тогда же российским делегатам запретили занимать руководящие должности в ассамблее и участвовать в мониторинговых миссиях.

Вчера депутаты ПАСЕ приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в Ассамблее.

Глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Украина будет участвовать только в обсуждении вопросов, связанных с лишением полномочий российской делегации. Также делегация обратилась к Верховной раде с необходимостью срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в ПАСЕ в дальнейшем.