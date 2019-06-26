СМИ: Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции по ЗАО Москвы Игорь Петухов подал рапорт об увольнении после прекращения дела журналиста Ивана Голунова.



Сейчас Петухов находится в отпуске, приказ об увольнении пока не подписан, сообщили РБК источник в ГУ МВД по Москве и собеседник, близкий к главку. Собеседник в ГУ МВД отметил, что глава МВД Владимир Колокольцев не встречался с Петуховым, когда опрашивал задерживавших Голунова оперативников и их руководство.



Его бывший начальник, глава УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве генерал Андрей Пучков, который был снят с должности указом президента, уже уволен из органов внутренних дел в связи с выходом на пенсию, добавили собеседник издания в МВД и еще один источник в правоохранительных органах.



Начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, который курировал задержание Голунова, отстранен от должности, но не уволен из МВД, добавили источники.

Как сообщало Накануне.RU, дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова было прекращено связи с недоказанностью его вины. Оно вызвало общественный резонанс странными действиями сотрудников полиции, которые сперва опубликовали фотографии нарколаборатории, якобы обнаруженной в квартире Голунова, потом вынуждены были признать, что снимки не имеют прямого отношения к журналисту. Смывы с рук и срезы ногтей Голунова не выявили следов наркотиков.

Позже президент Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей двоих высокопоставленных сотрудников полиции, связанных со скандальным делом журналиста Ивана Голунова.