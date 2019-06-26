На опрос о месте строительства храма в Екатеринбурге вынесут три площадки

После двух часов горячих споров рабочая группа по организации опроса о месте строительства храма святой Екатерины утвердила три площадки из пяти предложенных архитекторами.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, ими стали пустырь в районе улиц Фурманова и Белинского площадью 2,9 га. Участок находится в в собственности Управления ФСБ, относится к общественно-деловой зоне и не обременён коммуникациями, что важно при проведении работ.

Вторая точка - бывшее здание Приборостроительного завода на ул. Горького, 17. Площадь - 1,5 га, участок относится к землям неразграниченной госсобственности, но здесь есть объекты права частной собственности. Эти площадки предлагала администрация - первый заместитель мэра Александр Ковальчик пояснил, что застройщик согласен возводить собор именно здесь.



Вид на сквер, храм-на-крови и здание завода (крайнее справа)

Третий вариант - участок за цирком, где ранее располагалась недостроенная телебашня.

Исключены из списка прибрежная зона за Макаровским мостом, а также место возле стадиона "Екатеринбург-Арена" на ул. Татищева.

Но перед началом голосования член рабочей группы, депутат гордумы Александр Колесников заявил, что будет правильным оставить для опроса сквер у Театра драмы. После часовой дискуссии члены рабочей группы решили проголосовать по этому вопросу, чтобы поставить в нём точку, и проблемный участок был окончательно удалён из списка.

На фоне этого события прозвучало предложение вообще распустить рабочую группу за ненадобностью, поскольку некоторые участники сочли свою миссию выполненной. Однако путём голосования группу решили сохранить, чтобы не запутать горожан, у которых наверняка возник бы вопрос, зачем тогда выясняли общественное мнение, ранее собрав голоса 11 тыс. человек по 61-й потенциальной площадке.

В итоге группу сохранили, но второй пункт повестки о предложениях о дате и сроках проведения опроса, его формулировке и методике проведения перенесли на следующее заседание.

Напомним, РПЦ отказалась от идеи построить собор в сквере у Театра драмы.