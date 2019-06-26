22 Июля 2020
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
(2018) | Фото:

У Станицы Луганской началось разведение сил

Украинская сторона завершила первый этап отвода сил и средств у Станицы Луганской, сообщает пресс-центр штаба "операции объединенных сил" Украины в Facebook.
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В полдень украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПП "Станица Луганская", под наблюдением представителей ОБСЕ. За отводом войск также наблюдал командующий объединенными силами Александр Сырский.

На днях ожидается приезд представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы, "чтобы продолжить работу по отводу сторон на определенные Минскими договоренностями рубежи".

В ЛНР надеются, что процесс разведения сил и средств у Станицы Луганской будет завершен. Об этом заявил министр иностранных дел ЛНР и ее полпред на переговорах Владислав Дейнего. По его словам, на то, чтобы приступить к разведению на этом участке, ушло более двух с половиной лет. Так, последняя попытка была сорвана две недели назад.

Начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов сегодня заявил, что украинские подразделения отодвинули передовые позиции в трех районах Донбасса. Они отошли на сотни метров назад. В каких именно районах это произошло, не уточняется.

Напомним, после назначения переговорщиком Кучмы Украина заявляет о готовности к миру. Но при этом не перестает обстреливать позиции ДНР и ЛНР и даже жилые кварталы.

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У Станицы Луганской началось разведение сил

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Теги: Украина, Станица Луганская, Донбасс, ЛНР



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