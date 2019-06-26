Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала россиянкам рожать вместо учебы, а их родителям – поменять внутренние установки о том, что дети – это обуза. Такое заявление чиновница сделала на круглом столе о практических вопросах поддержки материнства, детства и повышения рождаемости.

"Сейчас такая тенденция идет, что мамы настраивают своих детей на то, что нужно получить образование и только потом рожать детей. Но мы, врачи, считаем и сами видим это, что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины", - приводит слова чиновницы местное издание "Зебра-ТВ".

Арсенина отметила, что необходимо менять установки старшего поколения и не считать, что дети — это обуза.

Большинство мам, по словам чиновницы, в ответ на заявление их дочерей о ранней беременности приведут "разные эпитеты к этой ситуации" и скажут, что дети – это обуза.

"Вот эта установка внутренняя должна меняться. Если каждая мама будет говорить “Ничего страшного, больше, чем дети подарка в жизни быть не может”, если каждая мама будет говорить “Бог ребенка дал, и на ребенка даст”, было же раньше такое? Да, тяжело будет, тем не менее это дар, который в жизни бывает может быть один раз", - добавила Арсенина.