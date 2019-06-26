"Какие номера свободны, такие и приобретаются": Мантуров – о расходах Минпромторга на командировки сотрудников

Минпромторг бронировал номера в гостиницах, исходя из наличия мест, заявил глава ведомства Денис Мантуров, комментируя публикации о миллионных расходах ведомства на размещение своих сотрудников во время командировок.

"Существует гостиничная классификация номеров. Какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны, такие и приобретаются для участия в этих мероприятиях. Поэтому, что касается нормативов, нормативы есть, мы полностью в них вписываемся", - сказал Мантуров ТАСС.

Ранее в Transparency International Russia проанализировали сведения о тратах министерств и ведомств на поездки их представителей за границу. За 2016–2017 гг. ведомство потратило на проживание своих представителей в ходе зарубежных командировок минимум 19,3 млн руб.

В 2016 г. Денис Мантуров провел сутки в президентском номере отеля The Peninsula Shanghai в Шанхае за 1,388 млн руб. за ночь. На следующий год министр был в Мексике, где переночевал в президентском номере площадью 207 кв. м в отеле Four Seasons Hotel Mexico City за 478,7 тыс. руб.

"Я не знаю, на чем основывается мышление и обсуждение этой тематики. У каждого ведомства есть соответствующая процедура по отбору компаний, которые занимаются обслуживанием и командировок, и подбором гостиниц для проживания и перелетов или переездов - в зависимости от того, какой маршрут", - прокомментировал публикации в СМИ министр.

По словам Мантурова, то количество выездов, которое осуществляется ведомствами, в частности, Минпромторгом, определяется заранее бюджетом министерства. Далее в ведомстве исходят из тех возможностей и из тех параметров, которые заранее согласовываются.