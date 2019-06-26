Путин поздравил Геннадия Зюганова с юбилеем и подарил книжку за 100 рублей

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня, 26 июня, празднует 75-летний юбилей. Главу основной левой парламентской партии поздравляли соратники по партии и коллеги по Госдуме.

Заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат ГД Юрий Афонин рассказал у себя в "Вконтакте", как на него повлияла статья Зюганова "Архитектор у развалин", написанная в 1991 году. Таким образом еще молодой политик бросил вызов архитектору Перестройки, влиятельнейшему Александру Яковлеву.

"Что значило в 1991 году написать статью "Архитектор у развалин", бросив вызов всесильному "архитектору перестройки" Яковлеву? Что значило поставить подпись под пророческим "Словом к народу", предупреждавшим обо всех бедствиях грядущего капитализма? Тогда с немногими товарищами Вы не побоялись вступить в бой с огромной машиной разрушения, которую направили на нашу страну. Мы постараемся всегда быть такими же настоящими коммунистами, как Вы", - пишет он в своем поздравительном посте.

Первый секретарь московского отделения КПРФ Валерий Рашкин оказался лаконичнее.

"Сегодня юбилей у лидера нашей партии. С днем рождения, Геннадий Андреевич! Крепкого здоровья и сил для борьбы и созидания!" - написал он.

"Время доказало Вашу правоту. Для нас Вы пример несгибаемого борца за справедливость", - написал мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть. Он также назвал Зюганова своим наставником, но не стал уточнять, в чем именно оказался прав Зюганов.

При этом "красный мэр" Анатолий Локоть оказался пока единственным, кто из мэров или губернаторов КПРФ поздравил лидера партии в соцсетях. К вечеру 26 июня поздравительных постов не оказалось на страницах главы Иркутской области Сергея Левченко, главы республики Хакасия Валентина Коновалова, а также губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Однако источники Накануне.RU, близкие к руководству КПРФ, отмечают, что соцсети партийцы ведут по своему усмотрению и в соответствии со своими предпочтениями, а с юбилеем товарищей по партии многие предпочитают поздравлять лично.

С юбилеем Геннадия Зюганова также поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин, в качестве подарка вручил ему собрание трудов Ленина.

Президент Владимир Путин перед началом Госсовета по развитию сети автомобильных дорог также поздравил лидера КПРФ с днем рождения и подарил ему книгу с материалами XXIII съезда КПСС и гравюру с Кремлём.

Выбор подарка он объяснил тем, что Зюганов вступил в КПСС в 1966 году.

Журналисты и блогеры разыскали в сети аналогичную книгу и обнаружили, что это отнюдь не раритет и продается за 100 руб.

"Книжка, которую Владимир Путин подарил сегодня Геннадию Зюганову на юбилей. Дорогой подарок!)" - прокомментировал журналист Илья Барабанов.

"Жесть какая, 23 съезд", - написал журналист Олег Кашин.

Любопытно, что накануне юбилея Зюганова в прессу была вброшена информация о том, что он ожидает награждения орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Еще любопытнее, что обычно истории с награждениями не становятся предметом слива информации.

"Геннадий Андреевич ожидал наградной указ, а получил книгу с материалами XXIII съезда КПСС и гравюру с Кремлём", - прокомментировал журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.

Напомним, что Владимир Путин уже дарил Зюганову Манифест коммунистической партии, а на 70-летие - статуэтку Чапаева.