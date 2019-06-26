22 Июля 2020
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Общество Челябинская область
полиция, полицейские, митинг, протест (2019) | Фото: Накануне.RU

Жители Бакала выступили против строительства завода резидента ТОСЭР

Жители Бакала выступили против строительства завода по переработке отходов металлургического производства. Накануне около 100 человек пришли к администрации города и потребовали от главы Андрея Зарочинцева доказательств экологической безопасности будущего предприятия, передает корреспондент Накануне.RU.

Приглашение на собрание по вопросу строительства завода было опубликовано в соцсетях 24 июня.

"Завтра состоится собрание по вопросу строительства завода по переработке отходов металлургических (производство гранулированного чугуна и оксида цинка) предприятий в черте нашего города. Оповестите как можно больше людей и приходите, важно присутствие каждого", - говорилось в сообщениях.

митинг против строительства завода, Бакал,(2019)|Фото: https://vk.com/bakal_city

В комментариях жители выступили против предприятия в черте города, отметив, что 60 новых рабочих мест в городе "погоду не сделают".

"Открытие вредоносного производства в городе не решит проблему безработицы, инвесторы, вкладывающие деньги в своё производство, пришлют своих спецов, как для строительства, так и для постоянной работы, а нашим достанутся самые низкооплачиваемые и грязные работы, тем более, что на данном предприятии будет работать не более 60 человек, так вот ради этого разве стоит травить остальных жителей города, это не стоит выеденного яйца, а на счёт стабилизации экономики это полный бред, деньги, которые, может быть, и будут поступать в бюджет, но на пользу жителям Бакала не пойдут, как всегда, они осядут в карманах чиновников", - написал житель города Сергей.

Бакальцы уже написали обращение в правительство области, а также обратились на федеральный телеканал.

К протестующим у городской мэрии жителям вышел глава Андрей Зарочинцев, который заверил, что новое предприятие будет безопасно для экологии.

"У жителей, с которыми я вчера общался, нет ни документов, ни понимания, против чего они выступают, – просто против вредных производств в Бакале. Да, одним из продуктов производства будет оксид цинка, но он есть и в повседневной жизни – содержится в лекарствах, применяется для удобрений, в стоматологии и других сферах. Речи о патологической опасности, о которой твердят жители нет. Всё будет происходить в рамках закона и соблюдения всех требований, один из главных пунктов – это экологическая экспертиза, по итогам которой будет составлен подробный отчёт", – цитирует главу города "Саткинский рабочий".

полиция, полицейские, митинг, протест(2019)|Фото: Фото: Накануне.RU

Завод по переработке отходов металлургического производства в Бакале планируется запустить ООО "Урал-рециклинг". В октябре 2017 года компания представила бизнес-проект экс-губернатору Челябинской области Борису Дубровскому. Чуть позже она получила статус резидента ТОСЭР, который позволяет инвестору воспользоваться целым рядом налоговых и инфраструктурных преференций.

"Урал-рециклинг" планирует запустить производство гранулированного чугуна и дегалогенизированного оксида цинка из переработанных отходов металлургического производства. В проект планируется вложить 330 млн руб., из них 20% собственные средства инвестора, остальное — заемное финансирование. Новое производство позволит создать около 60 рабочих мест. Запустить производство планируется во второй половине 2019 года. Объем налоговых поступлений в региональный бюджет будет составлять более 80 млн руб. в год.

После запуска предприятие сможет ежегодно перерабатывать 30 тыс. тонн отходов металлургического производства, в том числе 24 тыс. тонн замасленной окалины и 6,3 тыс. тонн цинкосодержащей пыли. В результате предприятие сможет выпускать 13,3 тыс. тонн в год гранулированного чугуна и 1,9 тыс. тонн в год дегалогенизированного оксида цинка.

Урал-рециклинг, проект завода по переработке отходов металлургического производства, Бакал,(2019)|Фото: http://ural-recycling.ru/ru

"Переработка Fe-Zn-содержащих отходов металлургии — инновационный проект по повторному вовлечению в производство цинкосодержащей пыли дуговых сталеплавильных печей (ДСП) и замасленной прокатной окалины. Проект позволяет эффективно и экологически безопасно решать проблему техногенных отходов: в производство возвращается ценное природное сырьё – цинк и железо, при этом металлургические предприятия сокращают расходы на экологические платежи, организацию и поддержание полигонов хранения", – говорится в сообщении на сайте компании.

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Жители Бакала выступили против строительства завода резидента ТОСЭР

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Теги: Бакал, ТОСЭР, резидент, завод, завод по переработке отходов, митинг, протест,



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