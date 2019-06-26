Курганский горсуд обязал администрацию города организовать водоотведение, исключающее сброс сточных вод в старицу у ЦПКиО

Администрация Кургана обязана организовать водоотведение, которое исключит сброс загрязненных сточных вод в старицу реки Битевки возле ЦПКиО - такое решение принял городской суд.

До этого сброс сточных вод осуществляется со значительным превышением загрязняющих веществ, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Из-за этого старица превратилось в гниющее болото с огромным количеством мусора на дне.

Пока решение суда не вступило в законную силу.