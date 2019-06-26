22 Июля 2020
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Алексей Иванов, писатель, автор книги &quot;Тобол&quot; (2017) | Фото: https://www.facebook.com/1snowball

Компания Александра Цекало снимет фильм по роману Алексея Иванова "Пищеблок"

Очередная экранизация романа Алексея Иванова ждет поклонников писателя. На этот раз за книгу "Пищеблок" возьмется Александр Цекало и его продюсерская компания "Среда". Ориентировочно съемки начнутся уже в следующем году, правда, пока ни каст, ни режиссер не определены.

"По поводу "Пищеблока" - знаю, что сейчас идет работа над сценарием. Это продюсерская компания "Среда" Александра Цекало, продюсеры планируют начать съемки в следующем году. <…> В июле начнутся съемки сериала и полного метра по роману "Сердце Пармы", под Москвой и на Урале построены масштабные декорации. Еще сейчас идет работа по экранизации моей документальной книги "Вилы", это история пугачевщины. Компания Star Media совместно с телеканалом "Россия" планирует выпустить сразу два фильма: документальный фильм и восьмисерийный драматический сериал. Кто режиссер, еще пока неизвестно. Сценарий для документального фильма я пишу сам", - рассказал писатель в среду в интервью ТАСС.

Иванов также отметил, что сейчас работает над сценарием для сериала, однако из-за условий контракта подробности можно будет узнать только через несколько месяцев. "Сейчас я пишу сценарий сериала, но пока не могу открывать подробности этого проекта. Контракт требует секретности. Думаю, через пару месяцев я смогу об этом рассказать", - добавил он.

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Компания Александра Цекало снимет фильм по роману Алексея Иванова "Пищеблок"

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Теги: александр цекало, алексей иванов, пищеблок



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