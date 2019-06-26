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Политика В России
Сергей Доренко (2013) | Фото: Накануне.RU

В Сети обрушились на Владимира Соловьева за критику покойного Сергея Доренко

В политических телеграм-каналах обсуждают высказывание ведущего телеканала "Россия" Владимира Соловьева о недавно скончавшемся журналисте, главреде "Говорит Москва" Сергее Доренко. В своей передаче "Полный контакт" на "Вести ФМ" от 25 июня Соловьев назвал его предателем, припомнив его выступление на киевском Майдане в 2004 году. Тогда Доренко говорил, что верит, что "рано или поздно" такие же события произойдут Москве. "Я хочу увидеть такие же палатки на Охотном ряду", - кричал журналист со сцены.

Обсуждая реакцию блогосферы на протесты в Грузии, ведущий ВГТРК неожиданно вспомнил о Сергее Доренко.

"Я не могу понять всех тех, кто с придыханием сейчас вспоминает о Доренко. Я понимаю, почему какая-нибудь Кристина Потупчик близка к Доренко. Потому что оба предатели! Один орал на Майдане: "Я вам привезу Путина в клетке". Другая вечно клялась в любви тем, о кого теперь вытирает ноги. Но кроме общего предательства, у людей что-то должно быть, или этого достаточно?" - заявил Соловьёв.

Ответ известному ведущему пришел сразу. Сначала редакция "Говорит Москва" опубликовала видео покойного главреда, где он называет Соловьева "мерзкой карлицей". Затем вдова журналиста Юлия Доренко в своем телеграм-канале прокомментировала выпады Соловьева.

"Это удивительно - Сергея Доренко уже нет, а Соловьёв по-прежнему жутко завидует и боится его, продолжая свои нелепые нападки", - написала она.

Журналисты конфликтовали еще при жизни главреда "Говорит Москва". Об этом также рассказала его вдова. Со слов ее покойного мужа, он повздорил с Соловьевым в Кремле после того, как ведущий телеканала "Россия" отказался сделать с ним селфи.

"И Сергей, смеясь, предложил Соловьёву сделать сэлфи. Это сыграло бы на руку обоим, и Сергей это точно понимал. Но у Соловьёва, видимо, абсолютно атрофировано чувство юмора и отсутствует хоть какая-то самоирония. Поэтому этот человек бегал по залу и истерично кричал Сергею: «Ты – предатель! Ты говорил, что посадишь Путина в железную клетку!». Сергей пожал плечами: "И что?". Прислал мне сообщение, в котором рассказал об этой ситуации, и фото – лист бумаги, на котором он написал про Соловьёва – "мерзкая карлица", "хлопотливая тётенька", – написала она.

Впрочем, в августе 2018 года в интервью Юрию Дудю Доренко похвастался, что отнял у Соловьева звание медиакиллера. Журналист "России" тогда посоветовал главреду "Говорит Москва" снизить количество употребляемого алкоголя.

"Что говорить об опустившемся, печальном человеке? Надо ему меньше пить и больше заниматься спортом", – заявил Соловьев, назвав Доренко при этом "нечестным, сломанным человечком".

Слова Соловьева вызвали жесткую реакцию у поклонников творчества Доренко среди политтехнологов и журналистов.

"Господин Соловьёв переплюнул даже свои прошлые "заслуги", – написала упомянутая Соловьевым бывший пресс-секретарь молодежного движения "Наши" Кристина Потупчик.

"Сергей Леонидович Доренко на дух не переносил банальную человеческую глупость. Аллергия у него была на это дело, на Вас в том числе, как одного из ярких представителей этого общественного движения. Не переносил и всё тут. Что 20 лет назад, что год назад. И не боялся эту глупость высмеивать, говорить о ней, тыкать в неё пальцем. Потому что только так и можно бороться с глупостью. Не отводя глаза, и уж тем более не культивируя её, чем Вы сегодня, безусловно, занимаетесь", – добавила она.

Характерно, что только за день авторы телеграм-каналов написали не менее 50 постов с оценкой заявления ведущего "России 24". Наиболее ярко выступил автор телеграм-канала Ortega политтехнолог Станислав Яковлев, который в итоге обвинил ведущего в том, что он предвзято освещал недавнее дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Владимир Соловьев в ответ пообещал подать на политтехнолога в суд, а также отметил внимание политтусовки к эфирам на "Вести ФМ".

"Забавно, как все обитатели телеги ловят каждое мое слово, сказанное на р/с Вести ФМ", – написал он.

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В Сети обрушились на Владимира Соловьева за критику покойного Сергея Доренко

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Теги: Владимир Соловьев, Сергей Доренко, Юлия Доренко, Кристина Потупчик,



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Развитие сюжета:

Ранее 24.07.2019 13:29 Мск Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

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