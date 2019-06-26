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Экономика Приволжский ФО Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Перми работники банкротят актив известного промышленника

В Арбитражный суд Пермского края поступил иск о банкротстве компании "ЗУМК-Инвест", входящей в группу "Западно-Уральский машиностроительный концерн" Александра Поздеева, против которого ранее было возбуждено уголовное дело.

Заявителями стали, в том числе, работники, ранее уже пытавшиеся обанкротить предприятие, передает корреспондент Накануне.RU. В исковых требованиях говорится о более, чем миллионной задолженности. Группа работников обращалась с требование банкротства осенью 2018 г., однако в марте 2019 г. дело было прекращено, так как руководство погасило часть долга.

"ЗУМК-Инвест" учрежден самим Поздеевым и компанией "ЗУМК-Инжиниринг", которая фигурировала в уголовном деле о невыплате зарплат. В феврале 2019 г. дело собственника группы компаний ЗУМК Александра Поздеева, директора и бухгалтера коммерческих организаций города ушло в суд.

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В Перми работники банкротят актив известного промышленника

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Теги: ЗУМК, Анатолий Поздеев, ЗУМК-Инвест



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