В Перми работники банкротят актив известного промышленника

В Арбитражный суд Пермского края поступил иск о банкротстве компании "ЗУМК-Инвест", входящей в группу "Западно-Уральский машиностроительный концерн" Александра Поздеева, против которого ранее было возбуждено уголовное дело.

Заявителями стали, в том числе, работники, ранее уже пытавшиеся обанкротить предприятие, передает корреспондент Накануне.RU. В исковых требованиях говорится о более, чем миллионной задолженности. Группа работников обращалась с требование банкротства осенью 2018 г., однако в марте 2019 г. дело было прекращено, так как руководство погасило часть долга.

"ЗУМК-Инвест" учрежден самим Поздеевым и компанией "ЗУМК-Инжиниринг", которая фигурировала в уголовном деле о невыплате зарплат. В феврале 2019 г. дело собственника группы компаний ЗУМК Александра Поздеева, директора и бухгалтера коммерческих организаций города ушло в суд.