В Курганской области двух разбойников осудили за нападение на одинокую пенсионерку
В Шадринске осудили двух мужчин, которые напали на пенсионерку.
В декабре прошлого года разбойники в пьяном виде проникли в дом к одинокой престарелой женщине, избили ее и требовали передать им деньги, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.
Мужчины похитили имущество пенсионерки и скрылись.
Суд назначил каждому 10 лет в колонии строгого режима.
Также в счет компенсации морального вреда в пользу потерпевшей с мужчин взыскали 200 тыс. руб.