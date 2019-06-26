22 Июля 2020
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Происшествия Курганская область
наручники, камера, тюрьма, приговор (2017) | Фото:пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям

В Курганской области двух разбойников осудили за нападение на одинокую пенсионерку

В Шадринске осудили двух мужчин, которые напали на пенсионерку.

В декабре прошлого года разбойники в пьяном виде проникли в дом к одинокой престарелой женщине, избили ее и требовали передать им деньги, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Мужчины похитили имущество пенсионерки и скрылись.

Суд назначил каждому 10 лет в колонии строгого режима.

Также в счет компенсации морального вреда в пользу потерпевшей с мужчин взыскали 200 тыс. руб.

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В Курганской области двух разбойников осудили за нападение на одинокую пенсионерку

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Теги: Шадринск, пенсионерка, нападение, разбой, суд, приговор



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