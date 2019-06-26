В Курганской области двух разбойников осудили за нападение на одинокую пенсионерку

В Шадринске осудили двух мужчин, которые напали на пенсионерку.

В декабре прошлого года разбойники в пьяном виде проникли в дом к одинокой престарелой женщине, избили ее и требовали передать им деньги, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Мужчины похитили имущество пенсионерки и скрылись.

Суд назначил каждому 10 лет в колонии строгого режима.

Также в счет компенсации морального вреда в пользу потерпевшей с мужчин взыскали 200 тыс. руб.