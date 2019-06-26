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Политика Тюменская область
Анатолий Княжев, Диванные войска Тюмени (2019) | Фото: https://vk.com/id196078191

Первый кандидат в депутаты тюменской облдумы сдал документы в избирком

Кандидат в депутаты Тюменской областной думы от КПРФ Анатолий Княжев сдал документы для участия в выборах в избирательную комиссию. Он стал первым официально выдвинутым кандидатом, передает корреспондент Накануне.RU.

Княжев, согласно данным ГАС Выборы, работает водителем в компании "Бентек Дриллинг энд Ойлфилд Системс". Он имеет начальное профессиональное образование - окончил профессиональный лицей № 5 Тюмени.

Анатолий Княжев, напомним, участвовал и организовывал "мусорные" протесты в Тюмени.

Голосование состоится 8 сентября. Мандат по Калининскому округу освободился после перехода депутата Олега Чемезова на работу в правительство Свердловской области.

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Первый кандидат в депутаты тюменской облдумы сдал документы в избирком

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Теги: довыборы депутата Тюменской областной думы, Анатолий Княжев



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