Первый кандидат в депутаты тюменской облдумы сдал документы в избирком

Кандидат в депутаты Тюменской областной думы от КПРФ Анатолий Княжев сдал документы для участия в выборах в избирательную комиссию. Он стал первым официально выдвинутым кандидатом, передает корреспондент Накануне.RU.

Княжев, согласно данным ГАС Выборы, работает водителем в компании "Бентек Дриллинг энд Ойлфилд Системс". Он имеет начальное профессиональное образование - окончил профессиональный лицей № 5 Тюмени.

Анатолий Княжев, напомним, участвовал и организовывал "мусорные" протесты в Тюмени.

Голосование состоится 8 сентября. Мандат по Калининскому округу освободился после перехода депутата Олега Чемезова на работу в правительство Свердловской области.