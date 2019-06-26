22 Июля 2020
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Общество Пермский край
Иннопром, робот (2014) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье победителям всероссийского этапа соревнований "RoboCup Russia Open-2019" не на что ехать на мировое первенство

Победителям всероссийского этапа соревнований "RoboCup Russia Open-2019" не на что отправиться в Сидней, чтобы представить Россию на мировом первенстве. Чиновники, к которым выигравшие право поехать в Австралию школьники обратились за помощью, заявили, что "денег нет", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в начале мая стало известно, что три команды прикамских робототехников вошли в десятку сильнейших по направлению RoboCup Rescue Line (соревнования роботов-спасателей) на Всероссийском этапе "RoboCup Russia Open-2019". Команда "100 kilos of Code" из Пермского района – Дмитрий Калинин и Владислав Дерябкин – победила и прошла в Мировой финал, который состоится летом в Сиднее, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства. Туда юные пермяки должны были поехать с тренером Владимиром Варанкиным.

Однако вскоре выяснилось, что денег на поездку нет, а дать их министерство образования, куда победители обратились за поддержкой, якобы не может. В пресс-службе минобра Накануне.RU пообещали прокомментировать ситуацию позднее. По некоторым данным, деньги готов дать благотворитель из Санкт-Петербурга.

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В Прикамье победителям всероссийского этапа соревнований "RoboCup Russia Open-2019" не на что ехать на мировое первенство

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Теги: RoboCup Russia Open-2019, соревнования, Сидней, деньги



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Развитие сюжета:

Ранее 27.06.2019 09:28 Мск Губернатор Прикамья нашёл деньги на поездку победителей всероссийского этапа соревнований "RoboCup Russia Open-2019" на мировое первенство

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